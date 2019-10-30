Маткапитал разрешат тратить на покупку авто

Накануне в Госдуму поступил законопроект № 824602-7 о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до 1 млн. рублей.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

«Цены в салонах лезут вверх, найти деньги для покупки авто все труднее, между тем, с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно. А так как мы предлагаем распространить закон на отечественные машины, мы не только российские семьи поддержим, но и наш автопром», — прокомментировал лидер партии Сергей Миронов.

В пояснительно записке отмечается, что косвенно проект снизит смертность от ДТП. Дело в том, что принятие законопроекта повлечет за собой и снижение среднего возраста автомобилей. Обновление автомобильного парка окажет серьезное воздействие на снижение смертности, в том числе детской, в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшит экологическую ситуацию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности населения.

Напомним, партия уже не в первый раз разрабатывает подобный законопроект. Впервые аналогичный законопроект был внесен в парламент в конце 2017 года, но тогда предложение Сергея Миронова и его коллег не поддержало думское большинство. Повторно проект закона был представлен в Госдуму в мае текущего года, но был возвращен авторам на основании заключения правового управления Госдумы.

В Правительстве считают, что инициатива СР не решает жизненно важных проблем семей с детьми, которые к тому же могут лишиться возможности получить поддержку для других целей.

«А почему чиновники решают за россиян — что им больше нужно, а что — меньше? Люди лучше знают свои обстоятельства и свои потребности. Как-нибудь разберутся без посторонней помощи. Главное — дать им выбор. Поэтому мы снова вносим в Госдуму наш законопроект, и рассчитываем, что на этот раз коллеги в парламенте и Правительстве с максимальной ответственностью отнесутся к его рассмотрению», — заключил Сергей Миронов.