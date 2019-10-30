Самозанятым дадут возможность копить на пенсию

Новая система добровольных пенсионных накоплений охватит в числе прочих и самозанятых, подтвердили в Минфине. Более того, накопить на пенсию смогут даже те, кто никогда не работал.

В сопроводительных материалах Минфина к законопроекту о ГПП указывается, что потенциальный охват новой системы — 72,5 млн наемных работников и самозанятых. В самом же законопроекте про самозанятых ничего не говорится, а работодатель назван субъектом отношений по ГПП.

Проект Федерального закона о гарантированном пенсионном плане (ГПП) был опубликован вчера.

«Законопроект не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП», — сообщила РБК пресс-служба Министерства финансов. Там добавили, что «особенности по применению налоговых льгот [в отношении самозанятых] будут обсуждаться дополнительно».

В новой системе, работник сможет сам выбирать, какую часть заработка отдавать в качестве добровольных пенсионных накоплений. По взносам в пределах 6% государство даст участникам системы льготу в виде освобождения от НДФЛ. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, за неработающих взносы могут отчислять их близкие, к примеру супруги или иные родственники.