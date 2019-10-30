Московские предприниматели могут подавать заявки на субсидии онлайн

Заявки на получение пяти видов субсидий для бизнеса от правительства Москвы теперь можно подать онлайн на портале mos.ru, сообщается на сайте столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
«Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет 11 видов субсидий. По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на портале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэкономит предпринимателям время», — считает заместитель мэра Наталья Сергунина.
Заявки принимаются онлайн на следующие субсидии:
- на компенсацию затрат по приобретению оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих свою деятельность в качестве резидентов технопарков;
- на компенсацию затрат по участию в конгрессно-выставочных мероприятиях;
- на компенсацию лизинговых платежей и процентов по кредитам для субъектов МСП — резидентов технопарков;
- на возмещение части затрат на создание или развитие имущественного комплекса технопарка или индустриального парка.
На сегодняшний день на сайте mos.ru предусмотрен комплекс более чем из 100 онлайн-услуг, а также специализированный личный кабинет.
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