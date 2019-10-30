ПФР рассказал, как вырастут пенсии в следующие три года

Глава Пенсионного фонда России на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

«Принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — цитирует Антона Дроздова РИА Новости.

Трехлетний бюджет фонда Дума приняла 23 октября. Согласно документу, в 2020 он будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021 — на 28,5 миллиарда, в 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Из федерального бюджета ПФР в виде трансфертов получит, как ожидается, в 2020 году 3,239 триллиона рублей, в 2021 году — 3,216 триллиона рублей, в 2022 году — 3,191 триллиона рублей.