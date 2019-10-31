К чему готовиться в связи с новыми налоговыми правилами-2020

На днях в Торгово-промышленной палате РФ прошел Всероссийский налоговый форум. Чиновники рассказывали про новые налоговые правила и подходы к проверкам.

В частности, Мишустин показывал видеоролик, из которого становится понятным, как трансформируется ФНС и как в этой связи нужно трансформироваться бизнесу:

• Данные – это золото и нефть XXI века. Тот, кто быстрее с ними научится работать, делать из них продукты – тот и будет впереди.

• ФНС России превращается в современный автоматизированный сервис. Её «продукт» встроен в товар или услугу, которые приобретает юридическое или физическое лицо. Покупая это, не заплатить налоги невозможно.

• Развитие криптовалют ставит под вопрос роль финансовых регуляторов. Готовы ли государственные органы к вызовам цифровой трансформации?

• При этом всё больше финансовых расчётов идёт в обход традиционной банковской системы. Готовы ли регуляторы контролировать криптовалюты и другие новшества?

• Государственным органам придётся стать цифровыми платформами и формировать собственные цифровые экосистемы.

• Налоговые органы находятся в оптимальном положении, чтобы адаптироваться и быть в центре этого процесса. Именно к этому будет стремиться ФНС России.

Замначальника Управления камерального контроля Марина Крашенинникова рассказала об автоматизации процессов в ФНС подробнее.

По её словам, сейчас проводится большая работа по составлению и актуализации матрицы рисков и контрольных процедур, где будут отражены все значимые налоговые данные. ФНС получит полноценный паспорт рисков, реестр рисков и систему анализа рисков. Среди ожидаемых результатов налогового мониторинга – расширение перечня участников налогового мониторинга, снижение доли рисков, повышение доли автоматизированных контрольных процедур.

«Мы планируем перевести все формы отчётности в машиночитаемый вид, пытаемся все риски закодировать и запрофилировать. Наша цель – создание системы, где большинство контрольных процедур с нашей стороны имело бы превентивный характер», – рассказала Марина Крашенинникова.

Налоговики говорят, что стараются концентрировать усилия на зоне повышенных рисков, а это снижает административную нагрузку на бизнес.

« С 2014 года мы почти в пять раз снизили количество выездных проверок. За 9 месяцев 2019 года таких проверок состоялось всего 7,1 тысячи. Что касается малого и среднего бизнеса (МСБ), то за этот же период мы провели всего 985 проверок. Между тем в стране зарегистрировано 5,5 млн предприятий из числа МСБ», – пояснил Константин Новосёлов, замруководителя Контрольного управления ФНС России.

Еще говорили про прослеживаемость импортных товаров. Заместитель руководителя Департамента аудита АКГ «Градиент Альфа» Роман Самилло считает ключевым изменением в налоговом контроле-2020 еще и развитие системы маркировки «Честный знак».

«С внедрением этих систем ФНС будет видеть движение каждой единицы товара в режиме реального времени. В отличие от АСК НДС-2 данные системы затронут не только налогоплательщиков на общем режиме, но и на спецрежимах. Даже упрощенцы на доходах, которые раньше не обязаны были вести учет расходов и могли не иметь документов на поступление товара, теперь будут у фискальных органов как на ладони. А налогоплательщики на ЕНВД и ПСН должны будут выбирать: продолжать работать с маркируемым товаром или использовать другой режим налогообложения. Использование данных режимов для маркируемого товара теперь запрещено», – обратил внимание Роман Самилло.

Учитывая, что к 2024 году системой маркировки планируется охватить все товарные потоки – задуматься над грядущими изменениями и вашими действиями в этой связи стоит уже сейчас.

Информация подготовлена генеральным партнером мероприятия АКГ «Градиент Альфа».