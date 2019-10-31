Как получить соцвычет на обучение у ИП

При каких условиях налогоплательщики вправе получить социальный налоговый вычет за обучение у индивидуального предпринимателя? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

Если у индивидуального предпринимателя есть работники, то у него должна быть лицензия на образовательную деятельность. Её наличие - обязательное условие предоставления социального вычета.

Если же у индивидуального предпринимателя нет работников, то он может осуществлять образовательную деятельность без лицензии. Однако при этом в ЕГРИП должны быть указаны сведения о такой деятельности. Т.е. лицензия не является условием получения соцвычета по обучению у такого ИП.

Каким образом обучающийся гражданин должен выяснять, есть у ИП работники или нет, налоговики на своем сайте не рассказали.