Когда исключительные права на программу не признаются НМА

Амортизируемыми нематериальными активами признаются результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб.

Следовательно, в случае приобретения исключительных прав пользования программами ЭВМ со сроком полезного использования 12 месяцев и менее такие объекты исключительных прав не признаются в налоговом учете нематериальными активами.

При этом расходы на приобретение указанных исключительных прав учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, равномерно в течение соответствующего срока их использования.3

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/2/79044 от 15.10.2019.