Знакомьтесь, новый руководитель в ФНС

У главы ФНС Михаила Мишустина появился новый заместитель — Вольвач Дмитрий Валерьевич. Распоряжение о назначении подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Биографию и послужной список нового зама можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.
По первому высшему образованию Дмитрий Валерьевич физик — окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Далее получил еще два образования: по специальности юриспруденция и финансы и кредит.
Вся карьера Вольвача связана с налоговыми органами. Начинал он службу в ИФНС № 40 по г. Москве, но проработал там недолго, всего два года. После чего перешел в Министерство по налогам и сборам и далее возглавлял различные управления в налоговом ведомстве.
В новой должности Дмитрий Валерьевич будет курировать работу Аналитического управления ФНС.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.