Знакомьтесь, новый руководитель в ФНС

У главы ФНС Михаила Мишустина появился новый заместитель — Вольвач Дмитрий Валерьевич. Распоряжение о назначении подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Биографию и послужной список нового зама можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.

По первому высшему образованию Дмитрий Валерьевич физик — окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Далее получил еще два образования: по специальности юриспруденция и финансы и кредит.

Вся карьера Вольвача связана с налоговыми органами. Начинал он службу в ИФНС № 40 по г. Москве, но проработал там недолго, всего два года. После чего перешел в Министерство по налогам и сборам и далее возглавлял различные управления в налоговом ведомстве.

В новой должности Дмитрий Валерьевич будет курировать работу Аналитического управления ФНС.