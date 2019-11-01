Как выглядит рейдерский захват в цифровом мире

«Я единственный участник ООО, директор написал заявление об уходе, без моего ведома и решения как-то сменили директора на неизвестного мне человека. О смене узнал из звонка из банка», – описывают бизнесмены типичный рейдерский захват.
Что делать и куда жаловаться?
Скорее всего, мошенники подали заявление о смене директора с использованием ЭЦП. Можно подать заявление по форме № Р34002 о недостоверности сведений и заявление о выдаче материалов из регистрационного дела в налоговую по месту нахождения. Срочно избрание нового директора. В банк можно подать информацию о том, что не проводили нового назначения. Также можно запросить информацию в Минсвязи об оформленных ЭЦП – через сайт министерства. На полицию, как показывает практика, надежды очень мало.
Как действовать, если рейдеры захватили бизнес.
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