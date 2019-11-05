Вместо нескольких деклараций по налогу на имущество можно сдавать одну

Внесены поправки относительно налога на имущество организаций.

С 1 января 2020 года в соответствии с п. 1.1 ст. 386 НК юрлицо, которому принадлежит несколько объектов недвижимого имущества, учтенных в разных налоговых органах на территории субъекта РФ, получает право в отношении таких объектов подавать единую налоговую декларацию по налогу на имущество организаций в один из этих налоговых органов (инспекций) по своему выбору.

Чтобы реализовать предоставленное право, собственнику ежегодно в период с 1 января до 1 марта необходимо уведомлять об этом УФНС по данному субъекту.

Также условием реализации права подачи единого налогового заявления является определение налоговой базы по объектам налогообложения исходя из среднегодовой стоимости и отсутствие норматива отчисления от налога на имущество организаций в местные бюджеты.

Приказом ФНС от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@ утверждена форма уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (КНД 1150090).

В уведомлении должны быть указаны:

ИНН, КПП, наименование организации, номер контактного телефона;

код налогового органа, куда представляется уведомление;

код налогового органа, куда будет представляться единая налоговая отчетность;

налоговый (отчетный) период, в течение которого применяется обозначенный выше порядок представления налоговой отчетности (2020 год).

Следует иметь в виду, что изменение выбранного налогоплательщиком порядка представления налоговой декларации в течение налогового периода не допускается.

Так, при представлении Уведомления в период с 1 января по 1 марта 2020 года данный порядок представления единой налоговой декларации будет применяться начиная с представления налоговой декларации за 2019 год (срок представления не позднее 30 марта 2020 года) в течение всего налогового периода 2020 года.