Данные клиентов Альфа-банка свободно продаются в Интернете

Данные держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов «АльфаСтрахования» оказались выставлены на продажу. Банк подтвердил утечку информации.

Продавец, опубликовавший соответствующее объявление на одном из специализированных форумов, заявил, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования». Об очередной утечке данных пишет РБК.

В бесплатном пробнике содержалось 13 договоров клиентов Альфа-банка и десять договоров клиентов «АльфаСтрахования». В договорах содержатся ФИО, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, сумма кредитного лимита или оформленной страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора. По словам продавца, все договоры Альфа-банка, которые есть у него в распоряжении, оформлены в октябре, а выгрузка базы произошла 22 октября. Договоры, заключенные в «АльфаСтраховании», оформлены в один день — 8 мая 2019 года.

РБК проверил клиентов Альфа-банка. При попытке перевести им деньги через мобильное приложение по номеру телефона в 11 случаях из 13 имена, отчества и первые буквы фамилий в приложении совпали с теми, что указаны в договоре, у оставшихся двух номера телефонов к карте банка не привязаны. Дозвониться удалось до девяти клиентов: большинство из них, в том числе те, кого не удалось проверить через мобильное приложение, подтвердили, что недавно оформляли кредитную карту в Альфа-банке. Одному из клиентов уже успели позвонить мошенники, он заблокировал карту.

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов. «На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», — сказал он. Банк проводит внутреннее расследование «по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам». Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам, утверждают в банке. Однако мошенники могут воспользоваться купленной информацией, чтобы, например, позвонить клиенту под видом банка и выяснить необходимые сведения для кражи денег. Банки при общении с клиентами никогда не запрашивают подобную информацию. Если такой звонок поступает, то необходимо перезвонить в банк по номеру, указанному на сайте или на карте.