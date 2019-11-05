Покупка молока в офис грозит штрафом в 500 млн рублей

С 1 ноября нельзя торговать молочной продукцией без оформления её в системе «Меркурий». Однако это нововведение коснется не только продавцов, но и покупателей. Вот такую историю рассказали Business FM в российском филиале иностранной фармацевтической компании.

В офисе компании принято пить кофе, в том числе и с молоком. В день уходит примерно четыре пакета, то есть примерно 80 литров в месяц. Но недавно поставщик молока прислал письмо, которое компанию очень удивило. Он сообщил, что покупателю необходимо зарегистрироваться в системе «Меркурий» и после получения партии молока гасить ветеринарные сертификаты.

Погасить сертификат, то есть кликнуть на соответствующую кнопку в системе, нужно в течение суток после того, как привезли молоко. А иначе штраф в 20 тыс.рублей. Если же еще и самим забирать молоко без ветеринарного сертификата и привозить в офис, то можно нарваться на еще больший штраф — 500 тыс. рублей (ч.2 ст. 10.8 КоАП).

Как объяснить иностранцам в головном офисе компании, что молоко теперь лучше покупать просто в магазине за наличку? А может и вообще не покупать, пусть сотрудники сами на него тратятся.