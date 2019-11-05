Клерк.Ру

Введут минимальный размер алиментов

В Госдуму поступил законопроект № 828623-7, цель которого — усиление гарантий прав ребенка на получение алиментов.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Предлагается установить в статье 81 Семейного кодекса РФ минимальный размер алиментов на детей — прожиточный минимум на ребенка.

Кроме того, устанавливается гарантия содержания ребенка за счет бюджетных средств субъекта РФ на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты. Размер гарантии — также прожиточный минимум.

При этом законопроектом устанавливается норма, согласно которой субъект РФ после нахождения такого родителя, взыскивает с него указанные средства с учетом процентов за пользование чужими средствами.

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