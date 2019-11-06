Клерк.Ру

Где заказывают и что думают бухгалтеры на аутсорсе про страхование своей деятельности

Елена советуется с коллегами в Красном уголке бухгалтера: «Хочу застраховать деятельность свою по ведению бухгалтерского и налогового учета. Кто сделал, подскажите, в каких страховых компаниях сделали?»

Я как-то пыталась про эту услугу узнавать, мне сказали таких страховок нет. Если найдете, прям очень интересно.

– Марина 

Почему нет? Я как индивидуальный аудитор каждый год страхуюсь. 

– Татьяна 

Страхую свою ответственность

– Ирина

А вот, что конкретно выбирают:

 Ингосстрах 

– Елена 

Альфа и ВСК. Бухгалтерская ответственность в Альфе, аудит и оценка в ВСК застрахованы.

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– Юлия 

 Я страхую всех желающих в Альфастраховании.

– Ольга 

А вот стоимость страховки утаивают:

А сколько обходится такая страховка? 

– Pavel 

А вас какая сумма покрытия ущерба интересует? У меня 10 млн.
– Юлия

Какие страховые риски компании обычно предлагают застраховать:

  • ошибки при проведении аудиторских проверок, в том числе ошибочная оценка соответствия деятельности требованиям законодательства РФ, ошибочное выражение мнения о достоверности финансовой отчетности, наличие искажений в отчетности;
  • ошибки при постановке, восстановлении и ведении бухгалтерского учета;
  • ошибки при составлении налоговых деклараций и документов бухгалтерской отчетности, ранее иными лицами не составленных;
  • ошибки при оказании консультационных услуг по вопросам налогового, финансового, банковского и иного хозяйственного законодательства РФ;
  • другие ошибки (по соглашению сторон), в том числе те, которые привели к нарушению Страхователем договора на проведение обязательного аудита;
  • непреднамеренная утрата или повреждение страхователем документов отчетности, налоговых деклараций и иных документов, получаемых страхователем от третьих лиц.
И, конечно, обсуждали пользу страховки

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Я ни разу не встречала реальных отзывов от людей или компаний, кому выплатили страховку после наступления страхового случая. Обычно как со страховыми бывает достаточно часто: куча подводных камней и в итоге «сам дурак».

– Ольга

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