Где заказывают и что думают бухгалтеры на аутсорсе про страхование своей деятельности

Елена советуется с коллегами в Красном уголке бухгалтера: «Хочу застраховать деятельность свою по ведению бухгалтерского и налогового учета. Кто сделал, подскажите, в каких страховых компаниях сделали?»
Я как-то пыталась про эту услугу узнавать, мне сказали таких страховок нет. Если найдете, прям очень интересно.
– Марина
Почему нет? Я как индивидуальный аудитор каждый год страхуюсь.
– Татьяна
Страхую свою ответственностьА вот, что конкретно выбирают:
– Ирина
Ингосстрах
– Елена
Альфа и ВСК. Бухгалтерская ответственность в Альфе, аудит и оценка в ВСК застрахованы.
– Юлия
Я страхую всех желающих в Альфастраховании.А вот стоимость страховки утаивают:
– Ольга
А сколько обходится такая страховка?
– Pavel
А вас какая сумма покрытия ущерба интересует? У меня 10 млн.
– ЮлияКакие страховые риски компании обычно предлагают застраховать:
- ошибки при проведении аудиторских проверок, в том числе ошибочная оценка соответствия деятельности требованиям законодательства РФ, ошибочное выражение мнения о достоверности финансовой отчетности, наличие искажений в отчетности;
- ошибки при постановке, восстановлении и ведении бухгалтерского учета;
- ошибки при составлении налоговых деклараций и документов бухгалтерской отчетности, ранее иными лицами не составленных;
- ошибки при оказании консультационных услуг по вопросам налогового, финансового, банковского и иного хозяйственного законодательства РФ;
- другие ошибки (по соглашению сторон), в том числе те, которые привели к нарушению Страхователем договора на проведение обязательного аудита;
- непреднамеренная утрата или повреждение страхователем документов отчетности, налоговых деклараций и иных документов, получаемых страхователем от третьих лиц.
Я ни разу не встречала реальных отзывов от людей или компаний, кому выплатили страховку после наступления страхового случая. Обычно как со страховыми бывает достаточно часто: куча подводных камней и в итоге «сам дурак».
– Ольга
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