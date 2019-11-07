В малом бизнесе пропало почти полмиллиона человек

Численность работников в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) по сравнению с прошлым октябрем снизилась почти на 600 тыс. и составила 15,4 млн человек. Количество предприятий тоже сократилось — на 116 тыс.

Сильнее всего упала среднесписочная численность сотрудников в малых компаниях — работников стало меньше на 364,9 тыс. человек. Средние фирмы недосчитались 135,9 тыс. сотрудников, а микропредприятия — 67 тыс. Это следует из данных ФНС, с которыми ознакомились «Известия».

В налоговой службе заявили, что одной из причин сокращения числа небольших фирм стало укрупнение предприятий, которое стало возможным благодаря господдержке бизнеса. Меры правительства позволили компаниям расширить производство и, соответственно, увеличить свой штат. После этого фирмы перестали соответствовать критериям средних предприятий, что отразилось на статистике.

Эксперты с мнением налоговиков не согласны. Бизнес не доверяет государству и настороженно относится к льготным программам. Часть специалистов считает причиной сокращения агрессивную политику крупного бизнеса, снижение покупательской способности населения и перевод работников в самозанятые.

Снижение происходило планомерно: из двенадцати месяцев не было ни одного, по итогам которого численность работников МСП показала бы позитивную динамику. В Минэкономразвития объяснили это спецификой ведения реестра: информация по занятости в действующих или вновь созданных компаниях ежемесячно не обновляется, в то время как сотрудники предприятий, которые прекратили деятельность, оперативно исключаются из статистики.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что с августа 2018 по август 2019 года закрылось 667,9 тыс. фирм. Тогда в ведомстве связали это с повышением НДС, отменой пониженных тарифов по страховым взносам для некоторых категорий предприятий, а также с внедрением контрольно-кассовой техники.