Клерк.Ру

Усилят ответственность за незаконное использование персданных

Роскомнадзор готовит предложения по установлению административной ответственности за незаконное использование и распространение персональных данных.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил эксперт Максим Лагутин. Свой репортаж он ведет с конференции РКН, которая проходит сегодня.

Штрафы за нарушения по персональным данным есть и сейчас, но очевидно, речь идет о расширении перечня правонарушений.

 

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