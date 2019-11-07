ФТС отжала у бизнеса больше, чем просили

Федеральная таможенная служба работает с опережением плана по сборам в бюджет, сообщил в среду глава ФТС Владимир Булавин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в подмосковной резиденции Горки.

По итогам 9 месяцев прогнозные задачи выполнены на 102% — в доход федерального бюджета перечислено 4 триллиона 280 миллиардов рублей, пишет Finanz.ru.

В денежном выражении сверх плана удалось собрать 154 млрд рублей, и все дополнительные поступления обеспечили пошлины и налоги на импорт.

Хотя объемы импорта сокращаются (на 7,2% за октябрь и на 1,2% за 10 месяцев), сборы выросли на 15% — до 2,4 триллиона рублей. Это «может косвенно свидетельствовать о повышении эффективности работы таможенных органов страны», заявил Булавин.

По его словам, помогли увеличение НДС с 18% до 20%, а также рост показателей таможенной стоимости.

Импорт в Россию, по данным ФТС, на 48% состоит из машин и оборудования, еще на 20% — из химической продукции, на 8% — из одежды и обуви.

Экспорт на две трети обеспечивается углеводородами и еще на 15% — металлами, древесиной и зерном.

Сборы с этих поставок упали на 15%, до 1,7 триллиона рублей. Это стало результатом налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которого экспортная пошлина на нефть постепенно обнуляется и заменяется другими налогами на сырьевой сектор, сообщил Булавин.

«Если посмотреть в соотношении к 2016 году, то у нас экспортная составляющая уменьшилась на 1 трлн 535 млрд рублей», — добавил он.

По итогам января-сентября федеральный бюджет России собрал 15,034 триллиона рублей в виде доходов — на 7,5% больше, чем год назад.

Все новые деньги в казну принес несырьевой сектор экономики, нагрузка на который взлетела на 17% — до 9,026 трлн рублей. Нефтегазовые налоги сократились на 4,7%, до 6,008 трлн рублей.