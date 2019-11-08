Минфин высказался про продление ЕНВД

Положения главы 26.3 НК не применяются с 1 января 2021 года.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-11-11/77205 от 08.10.2019.

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено.

ЕНВД не учитывает масштабы экономической деятельности и применяется вне зависимости от размера фактической выручки или дохода налогоплательщика. На момент принятия решения о вводе ЕНВД отсутствовали современные технологии налогового администрирования, в связи с этим было принято решение об исчислении ЕНВД с физических показателей (площадь торгового зала, количество автотранспортных средств, количество работников и т.д.).

С развитием цифровых технологий совершенствуется применение ККТ в режиме онлайн-касс, у налоговых органов появилась возможность контролировать фактически полученный доход, в то время как плательщики ЕНВД по-прежнему исчисляют налог с физпоказателей, что приводит к злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов.

С отменой ЕНВД организации и ИП вправе перейти на УСН, а ИП — на ПСН или НПД.

Продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД представляется нецелесообразным, говорится в документе.