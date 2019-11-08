Клерк.Ру

Утвердят несколько новых ФСБУ для госсектора

На федеральном портале опубликован ряд проектов Минфина об утверждении ФСБУ государственных финансов.

В частности, готовы следующие ФСБУ:

«Выплаты персоналу»;

«Нематериальные активы»;

«Затраты по заимствованиям»;

«Совместная деятельность».

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