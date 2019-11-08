Утвердят несколько новых ФСБУ для госсектора

Даже читать не стала. Причина в одном - в раздутом количестве административных рабочих мест - зам...
Так и представила, как директор микро-производства или частник-перевозчик начинает утро с планов ...
А что поменялось-то? Растолкуйте пожалуйста.
Хорошая статья. Особенно добрый, оптимистичный последний абзац....
Может, тем, что следующую выплату работник получит позже, чем обычно, из-за выданной ранее первой...
При каких ценах на нефть правил Ельцин, и при каких Путин?...
Предлагаю завести блог бухгалтеру Людмиле, ее никто не посмеет обидеть: Бухгалтер Людмила, котора...
Ну, начнём с того, что в теневом секторе экономики эффективность максимальная и там платят за реа...
Вы ведь журналист, а не бухгалтер, верно? Вам какой пурги не напиши из области бухгалтерии и фина...
вот-вот...было бы смешно, если бы не было так печально
^ этот комментарий выше читать не надо )) не туда прикрепился, а удалить невозможно ((...
У нас с Вами мысли совпали ))) Когда писала свой комментарий, Вашего еще не было ))...
Я поняла, что мне такие опусы напоминают - статейки из Космополитена. Вот там они к месту, домох...
Диляра написала заголовок, начала писать статью и какое-то время все шло хорошо. Но потом что-то ...
Странное предложение, а разве стоимость ЭЭ не переносится в стоимость продукции? Потребление убью...
Надо стимулировать рождение всех детей одинаково, от того третий он или первый расходы на его сод...
я жила 13 месяцев без зарплаты. у моего мужа вся семья работала на одном заводе - так что всем 1...
Забыла написать - поставить вопрос о своем отцовстве вы можете в любой момент. Не только в момент...
О..... господи..... вы бы хоть чуть -чуть вопрос изучили прежде, чем писать.Мужчина может постави...
не верно, это привет вот к чему:чет я много ему плачу, он пол дня фигней страдает.оооо, ты уже вс...
Вы про Сталина? Страну восстанавливал народ, управленцы были свободные от желания делать деньги. ...
Или статью назвали не верно или очередное словоблудие. «Туда, где я буду по-настоящему поле...
Как бы почти 30 лет прошло с начало 90-х. И у него как бы по жестче условия были (и голод, и ВОВ)...
я бестактный вопрос задам - кто именно будет учить мотивации и бережливому производству? бюджетны...
Но эта дрянь заложена в начале 90-х, все эти кудрины, чубайсы, грефы, березовский и тп. появились...
Ага, Кудрин виноват. Лично, с пистолетом в руке, заставляет эмигрировать молодежь, разваливает зд...
а потому что надо не рождение первых детей стимулировать, а третьих и четвертых.........
а потом, после увольнения по собственному восстановиться, если ее жизненные обстоятельства поменя...
Ну так ж Москва- не Россия, ей можно. А в Россию инвестиций они и не ждут, чего оборванцев на ног...
И без аналогии с квартирой понятно, что дело Вы считаете незаконным определение отцовства. В Ваше...
Да ладно, это Путин страной правит 20 лет почти, а не Кудрин!...