Штрафы по крупногабаритному автотранспорту будут платить собственники

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому административные штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного автотранспорта обязаны будут платить только собственники этих машин.

По действующим нормам КоАП ответственность за нарушение норм перевозки грузов, включая отсутствие разрешения на движение с превышением допустимой массы, может лечь как на водителя грузовика, так и на ответственных за перевозку лиц, а также на собственника машины.

Между тем, в постановлении Конституционного суда от 18.01.2019 управление транспортным средством водителем на основании трудового договора с собственником не свидетельствует о переходе к водителю прав на владение грузовиком, поэтому даже если водитель нарушил требования закона, касающиеся перевозки грузов, риски все равно несет работодатель.

Принятый в первом чтении законопроект устраняет дифференциацию и вводит единые штрафы только для собственников грузовиков. Суммы штрафов при этом снижаются.

Поправками предлагается изменить шесть пунктов соответствующей статьи КоАП, в которой идет речь о сверхнормативном превышении габаритов или нагрузке на ось грузовиков, перелает ИА ТАСС.

В частности, предлагается установить, что движение грузовика с превышением допустимых габаритов на величину не более 10 см либо с превышением допустимой массы транспортного средства на величину более 2%, но не более 10% без специального разрешения повлечет для собственника штраф в размере 100 тыс. рублей (сейчас 150 тыс.).

Максимальный штраф в размере 400 тыс. рублей полагается за превышение допустимых габаритов грузовика на величину более 50 см без специального разрешения либо за превышение допустимой массы на величину более 50 %. Сейчас сумма штрафа составляет 500 тыс. рублей.