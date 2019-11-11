Клерк.Ру

Предпенсионерам выделят 10 млрд рублей

Регионы будут получать дополнительные деньги на людей предпенсионного возраста.

В Госдуме предложили поправить федеральные бюджеты с 2020 по 2022 годы и выделить 10,2 млрд рублей регионам на образовательные программы для граждан старше 50 лет.

Ежегодно планируется выделять по 3,4 млрд рублей. Больше всего средств получит Краснодарский край — 153,4 млн рублей. В этом регионе живут 375 тысяч предпенсионеров, а работают из них — примерно 200 тысяч человек.

Деньги предусмотрены для получения дополнительного образования, организованного центром занятости. 

«Второй вариант — когда работодатель сам обучает сотрудников предпенсионного возраста, а затем ему компенсируют расходы», — объяснили в Минтруде.

Образовательные программы для граждан РФ старше 50 лет являются частью федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На него ежегодно планируется тратить по 5 млрд рублей, 3,4 из которых пойдут на субсидии для регионов. Оставшиеся деньги отправятся в бюджет союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

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