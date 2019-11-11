Сколько будут платить безработным в следующем году

Максим, привет! Рад видеть на Клерке! )
Ну да, у нас же у всех пассивный доход, позволяющий прожить припеваючи, а на работу ходим для общ...
Это бред давно пора отменить. Там должны давать данные только те кто торгует лесом...Если я себе ...
Сума же вроде и есть доход, точнее его отсутствие.
Хороший заголовок!. Налоговики и полиция. Не наглейте и будет вам счастье!...
Теперь он нас всех просчитает в матрицу
сорри) просто увидела на главной, на рубрики как-то внимания не обратила. ...
@Марся им так кажется: возвышаются на фоне тупых серых бухгалтеров. Это теперь модно: чмырить все...
Ну Вам повезло,что все с 2-3 образованиями.Я знала кто вообще без образования.И даже кто сам веде...
"а не надо сидеть на 12300, надо работать, надо быть настоящим мужчиной добытчиком, сумел ребенка...
Так это частный блог Турова :)
Без обид, Клерк, но возникает впечатление, что некоторые статьи вообще не проходят редактуру. От ...
Кто-нибудь из читателей внедрил уже?
"Ну уже хоть что-то. Все не 6200. Хотя по уму алименты должны устанавливаться исходя из сумм реал...
Я возможно, в другом измерении живу, но я не знаю ни одного собственника, тупого и с техникумом. ...
это и сейчас так. Но касается только неработающих. Кто не работает - копит алиментные долги о сре...
Да, да, точно! Так же подумал! ИИ глючит. Нет, чтобы номальный человеческий мозг использовать, та...
вот бы такую уверенность. Хотя, закрепить какую-то минимальную сумму, считаю, было бы правильно. ...
Спасибо! Хотелось бы продолжения! Раз в месяц! Тут и юмор, и своеобразный тест!!!!...
Сейчас соглашение по ЭДО заключается только на бумаге с ПФР. Можно будет отправлять по ТКС....
А, например, для тех, кто лежит в стационаре в больнице. Сейчас два выходных просто лежит, а буде...
Ваша аватарка с красным платьем дает вам преимущество над теми, кто без красного платья и показыв...
Как проверил информацию? Записать можно все, что угодно. Какие результаты от этих "курсов"? Не ну...
А кто писал про то, что ему надо платить минималку? Оплачивается работа, а если человек не работа...
а где можно посмотреть комментарии этих нормальных людей? ...
и все-таки, все это можно решить той самой "табличкой с тремя столбцами" из поста выше ...
ну наконец-то ! Здравая мысль. Вот на это и надо делать акцент. С некоторыми собственниками слож...
Бухгалтер с чувством юмора это находка! Ольга - вы чудо!
Да вы её хоть как прочитайте, всё равно бухотчетность _не_пригодна_ для управления предприятием...
Прямо из реальной жизни да в блог! Браво, читаю и вижу своих умников...
По закону ИП должен проходить и технический и медицинский осмотр, т.к. осуществляется коммерческа...
Вот после блокировки и поясните банку, куда и зачем вы вывели деньги. Только не факт, что счёт ра...
контроль осуществляется механиком-контролером по выпуску транспортных средств на линию. как мне о...
У мя (место - ЦФО) сейчас москвичи капремонт дома делают - какой-то тендер выиграли. Работники _в...
Да, юмор всегда помогает. А как иначе выжить в таких условиях? Понятно, что они пока сильнее и мо...