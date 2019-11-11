Клерк.Ру

Сколько будут платить безработным в следующем году

Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2020 год. Постановление от 07.11.2019 № 1426 опубликовано 11 ноября на официальном портале правовых актов.

Они остались такими же, как и в 2019 году:

  • минимальное –1500 рублей;
  • максимальное: - 8000 рублей для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) и 11280 рублей для лиц предпенсионного возраста.

Решение о признании гражданина безработным и назначении ему пособия по безработице принимает территориальный центр занятости.

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