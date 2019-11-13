Клерк.Ру

Для кого снизят ставку НДС

Установить ставку НДС в размере 10 % планируют на продукцию семеноводства.

На низкий уровень импортозамещения в области семеноводства глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание во время своей рабочей поездки в Ленинградскую область. «Мы должны выращивать собственные семена, из них — собственную рассаду и собственную продукцию, чтобы был полный замкнутый цикл», — заявила она.

В Совете Федерации разработаны и готовы к внесению в Госдуму три законодательные поправки. Они касаются снижения налогового бремени для отечественных производителей семян, новых мер по защите авторских прав селекционеров и защиты отечественного рынка от генно-модифицированных семян, пишет «Парламентская газета».

 

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