Райффайзенбанк будет раздавать людям шапки

В честь дня матери с 18 по 24 ноября Райффайзенбанк позаботится о своих клиентах, как настоящая мама.

Для этого один из банкоматов в отделении «Смоленская, 28» превратится в «Банкомаму», сообщает пресс-служба банка.

«Банкомама» будет не только проводить разные денежные операции, но и общаться с клиентами, например, предлагать надеть шапку, чтобы порадовать свою маму. А что ещё в холодный день может порадовать маму больше, чем ваше счастливое селфи в шапке?

Получить шапку в подарок смогут клиенты и других отделений Райффайзенбанка в Москве. Для этого нужно поздравить свою маму в любой социальной сети с хэштегом #банкомама и показать публикацию сотруднику банка. Всего «Банкомама» планирует раздать около тысячи шапок.