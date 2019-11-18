Собственник просит бухгалтера описать достижения отдела

Пишу по заданию собственника сочинение на тему «Участие бухгалтерии в достижениях компании», делится Ольга с коллегами в Красном уголке бухгалтера. И просит их помочь красным словцом.

Тема вызвала бурное обсуждение и неоднозначную реакцию. Многие спрашивают: неужели кому-то нужно это разжёвывать? Инга пишет:

Достижения бухгалтерии? Если руководство ещё не присело, и организацию не разорили штрафы, то какие ещё, к лешему, им еще достижения нужны? Чудики

А вот один из самых залайканных комментариев – от Евгения:

Бухгалтерия относится к числу служб, обеспечивающих деятельность. Мы, дорогой собственник, как электричество, вода и канализация вместе взятые. Когда мы есть, нас не видно. Но когда нет...

Еще несколько подсказок по делу:

Благодаря успешной работе бухгалтерии компании не блокировались счета и она могла непрерывно осуществлять свою деятельность. Напишите про обеспечение экономической безопасности предприятия и его бесперебойной работы посредством поддержания бесперебойной работы расчётных счетов компании и своевременных решений вопросов с контролирующими органами. Если где-то удалось сэкономить, например, на курсовых разницах, тоже отразите.

Взять среднюю сумму доначислений по внп по вашему региону и поставить в достижение бухгалтерии экономию данных денежных средств. Приплюсовать сюда 15 – 20% от суммы денежных средств, находящихся на расчётных счётах (так как блокировки по 115-ФЗ не было, что есть достижение).

Ну и в финале отметим такой комментарий:

готовность «жизнь положить за други своя».