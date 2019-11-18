В форму уведомления о контролируемых сделках внесли изменения

В форму и формат Уведомления о контролируемых сделках внесли изменения. Приказ от 26 июля 2019 г. № ММВ-7-13/380@ прошел регистрацию в Минюсте и официально опубликован.

Изменения связаны с поправками в Налоговый кодекс. Так, из раздела 1А «Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)» исключены поля 139 и 140. В новой редакции изложена таблица «Код основания отнесения сделки к контролируемой» (приложение 1). Незначительные поправки внесены в порядок заполнения формы.

Кроме того, изменены штрих-коды и электронный формат.



Уведомление о контролируемых сделках с учетом внесенных изменений представляется в отношении сделок, совершенных в календарном году, обязанность уведомления о которых наступила после вступления в силу приказа.