Где еще введут курортный сбор

С 2020 года курортный сбор введут еще в четырёх поселениях Краснодарского края: в Должанском, Ейском, Тенгинском и Туапсинском.

Об этом рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С июля прошлого года поступило более 322 млн рублей. Эти цифры почти вполовину превысили ожидаемые показатели», — цитирует Кондратьева Infox.ru.

Сейчас курортный сбор взимается в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях.

Все собранные средства идут исключительно на благоустройство курортов, участников эксперимента, заверил журналистов губернатор.