Банкротство станет доступным для бедных

Гражданам, у которых не хватает денег на процедуру банкротства, дадут возможность проходить ее в упрощенном порядке.

Законопроект подготовлен Минэкономразвития и опубликован для обсуждения.

Упрощенная процедура должна быть применима только к гражданам, общий размер долга которых составляет от 50 до 700 тыс. рублей. При этом у человека не должно быть судимости за умышленное экономическое преступление, смены имени и фамилии за полгода до подачи заявления о банкротстве и крупных сделок по продаже имущества в течение предшествующего года.

Заявление о признании гражданина банкротом по упрощенной процедуре может быть подано должником и кредитором. При этом решение о признании гражданина банкротом и о введении реализации имущества по упрощенной процедуре может быть принято арбитражным судом без вызова сторон и без проведения судебного заседания в течение 5 рабочих дней с даты принятия заявления гражданина о признании его банкротом по упрощенной процедуре.

Личное банкротство не позволяет избавиться от всех долгов. Неплатежи по алиментам или за ЖКХ списаны не будут. Во время самой процедуры человек не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке, она будет продана в рамках процедуры реализации имущества. Это произойдет даже если она единственная.

Если должником скрывались активы или совершались иные неправомерные действия, например должником декларировалось его соответствие требованиям, необходимым для применения упрощенной процедуры, в то время как он таким требованиям не соответствовал, то определение о завершении процедуры может быть пересмотрено и восстановлены требования кредиторов в непогашенной части.