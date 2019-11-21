Налоговики СНГ будут обмениваться информацией автоматически

Налоговые органы стран Содружества независимых государств (СНГ) договорились о начале автоматического обмена информацией о доходах и имуществе компаний и граждан.

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании координационного совета руководителей налоговых служб государств СНГ, пишет РБК.

Россия уже участвует в глобальном автоматическом обмене налоговой информацией с 88 юрисдикциями — это 76 стран и 12 территорий. Однако из восьми других стран СНГ пока к автообмену подключился только Азербайджан.

Для автообмена внутри СНГ налоговые органы стран-участниц утвердили форматы протоколов. Отчеты будут включать сведения о доходах компаний и граждан, полученных в другом государстве, а также их транспортных средствах и недвижимости за рубежом, уточнили в Федеральной налоговой службе.

Протокол об обмене информацией в СНГ уже утвердили Казахстан и Киргизия, в России процедура должна завершиться до конца года. Для обработки данных еще предстоит создать программное обеспечение. Тестовый обмен намечен на август 2020 года, а на постоянной основе он будет производиться с 2021 года.