Правила статотчетности для малого бизнеса изменят

На федеральном портале опубликовано уведомление Минэкономразвития о предстоящих поправках в статью 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Напомним, статья 5 именуется «Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства».

Текст законопроекта пока не размещен, однако обозначена проблема, которая толкнула ведомство на его разработку.

Ежегодное (10 августа) включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключения из него организаций и ИП приводит к существенному изменению состава совокупностей объектов статистического наблюдения в течение отчетного года.

Таким образом, за разные отчетные периоды одного и того же отчетного года наблюдается разный круг отчитывающихся предприятий, что оказывает влияние на внутригодовую сопоставимость и качество официальной статистической информации.

Дело в том, что с момента включения фирмы в реестр МСП на нее распространяется упрощенный порядок предоставления статистических данных.

Отмечается, что проект будет разработан в целях повышения качества формируемой официальной статистической информации, в частности, более корректного использования сведений реестра о категории субъекта статистического учета и расчета показателей производства и первичных доходов отраслевой и региональной статистики.

Как только текст проекта опубликуют, мы вам об этом расскажем.