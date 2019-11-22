Изменятся ФСБУ для организаций госсектора

Большинство на УСН, но да, те, кто на ОСНО с 13 процентами, имеют право на вычет, факт....
Вообще-то ИП на ОСНО могут вычет получать. Поскольку они плательщики НДФЛ...
Вы точно смотрите в ЛК физлица на сайте ФНС? А то многие ищут уведомление в ЛК на Госуслугах...
Я постоянный аптечный покупатель :-( Что вижу:аптек стало меньшев оставшихся заметно меньше поку...
Ну смотрите, если вопрос и про налог с продажи, и про вычет на покупку, то нужны подробности. Как...
на президента... да чёужтам...прямо так и пишите в конституции вашей - на царя-батюшку... ...
Я чуть было не подумала, что теперь ФП можно будет считать от реально осуществляемой деятельности...
МО нет начисления в ЛК по ФЛ за имущество за 2018 год
Это да, неплательщики 13% НДФЛ не имеют права на вычет, увы...
Основной упор ФНС делает на добровольном уточнении налогоплательщиками своих обязательств.шедевра...
Люди про преступления сообщают, а ничего не делается.
Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились в&...
'В этом году посетил три налоговых инспекции отчёт три-НДФЛ, 48 ни оплата взноса и информацию по ...
о класс у меня как раз есть один вкладик от 1989 на 1000, прям вот лям дадут??? да ладно, хоть бы...
Зато ИП полностью лишины вычета...
ну прям уж ладно , затроллили совсем) действительно полно вопросов можно решить через ЭЦП, я еще ...
Добрый день! Продали квартиру в 2010 году за 1400 тыс руб, купили сразу за 750 тыс. Три собственн...
а у меня один раз был такой случай, когда я только переехала в Москву и снимала квартиру, замети...
jk@J&K Lawyers Russia хорошо, что мы уже до этого чудного закона уменьшили УК....
Чтобы вы понимали, о чем я, это ***** инструкция у них висит, одна из 15: "ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕ...
главное достижение налоговой - бухгалтера не хотят работать бухгалтерами...
Нет, я все конечно понимаю банкротство и все такое, но какого пииииип, надо публиковать сведения ...
Что-то разговор ушел совсем в другую сторону. Начали с приобретения недорого оборудования, а ушли...
Если дом сдадут в 2020 году, то вычет вы сможете получить не ранее 2021 года. Раз с марта уходите...
Купила квартиру, но дом будет сдан только в январе. В марте я ухожу в декрет. Смогу ли я получить...
Да ладно вам, простые налоговики тоже люди. Моя лучшая подруга работает в налоговой (не инспектор...
Читаем ст.446 ч.1 абз 8 ГПК,где запрещено взыскивать продукты,денежные средства ,если они состав...
Острый вы наш... А не знаете, как тогда стучат другие? Откуда-то узнают и радостно доносят...
А вот про этот запрет очень многие еще не знают. И попадут в начале года ((...
Очень часто и необходимость и специфика. Просто бывают разные виды деятельности у фирм, так скаже...
Налог на прибыль в форме 2. А по какой строке указывается УСН?...
За Русь, я на танцполе взорвусь!
Ничего хорошего от стукачества нет. В прошлом веке уже были репрессии, причем основаны были они н...