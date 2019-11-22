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Изменятся ФСБУ для организаций госсектора

Минфин разместил на федеральном портале несколько проектов, которые вносят поправки в ФСБУ для госсектора.

В частности, разработаны поправки в следующие ФСБУ:

· «Непроизведенные активы»;

· «Информация о связанных сторонах»;

· «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»;

· «Отчет о движении денежных средств»;

· «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

· «Концессионные соглашения»;

· «Запасы»;

· «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

· «Долгосрочные договоры».

Поправки связаны с тем, что необходимо заменить слова «для организаций государственного сектора» словами «государственных финансов».

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