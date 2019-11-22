Изменятся ФСБУ для организаций госсектора

НДФЛка Большинство на УСН, но да, те, кто на ОСНО с 13 процентами, имеют право на вычет, факт.... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Над.К Вы точно смотрите в ЛК физлица на сайте ФНС? А то многие ищут уведомление в ЛК на Госуслугах... Не подавитесь. Воззвание об уплате имущественных долгов ФНС выбила на хлебе

Старый ворчун Я постоянный аптечный покупатель :-( Что вижу:аптек стало меньшев оставшихся заметно меньше поку... Аптеки стали кредитовать покупателей

НДФЛка Ну смотрите, если вопрос и про налог с продажи, и про вычет на покупку, то нужны подробности. Как... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

kotobormot на президента... да чёужтам...прямо так и пишите в конституции вашей - на царя-батюшку... ... Навальный и ФБК начинают судиться с Путиным

Fraxine Я чуть было не подумала, что теперь ФП можно будет считать от реально осуществляемой деятельности... Негативные vs позитивные изменения для ИП в 2020 году

kotobormot МО нет начисления в ЛК по ФЛ за имущество за 2018 год Не подавитесь. Воззвание об уплате имущественных долгов ФНС выбила на хлебе

НатальяС Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились в&... Новые правила оформления водительских прав отложили из-за скандала

kotobormot о класс у меня как раз есть один вкладик от 1989 на 1000, прям вот лям дадут??? да ладно, хоть бы... Пока государство не намерено возвращать гражданам долги по советским вкладам

kotobormot ну прям уж ладно , затроллили совсем) действительно полно вопросов можно решить через ЭЦП, я еще ... Главные достижения ФНС

Мария Шипина Добрый день! Продали квартиру в 2010 году за 1400 тыс руб, купили сразу за 750 тыс. Три собственн... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

kotobormot а у меня один раз был такой случай, когда я только переехала в Москву и снимала квартиру, замети... Стучать или не стучать на соседа, который не платит налоги?

kida.74 главное достижение налоговой - бухгалтера не хотят работать бухгалтерами... Главные достижения ФНС

Server56 Что-то разговор ушел совсем в другую сторону. Начали с приобретения недорого оборудования, а ушли... Дешевое основное средство: не запутайтесь в учете

НДФЛка Если дом сдадут в 2020 году, то вычет вы сможете получить не ранее 2021 года. Раз с марта уходите... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Nusha05 Купила квартиру, но дом будет сдан только в январе. В марте я ухожу в декрет. Смогу ли я получить... Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?

Laikalasse Да ладно вам, простые налоговики тоже люди. Моя лучшая подруга работает в налоговой (не инспектор... С днем бухгалтера, дорогие коллеги и примкнувшие к ним!

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Над.К А вот про этот запрет очень многие еще не знают. И попадут в начале года ((... Негативные vs позитивные изменения для ИП в 2020 году

Над.К Очень часто и необходимость и специфика. Просто бывают разные виды деятельности у фирм, так скаже... Из-за 4-дневки начальство снизит зарплату

Laikalasse Налог на прибыль в форме 2. А по какой строке указывается УСН?... Что изменится в бухотчетности в 2020 году

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