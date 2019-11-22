Данные для расчёта НДПИ и НДД за октябрь 2019 года

Коэффициент Кц для расчета НДПИ при добыче нефти, а также ставки акциза на нефтяное сырье, в октябре 2019 года определен в размере 10,8000, сообщает ФНС.

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей:

средний уровень цен нефти сорта «Юралс» — 58,80 долл. США за баррель;

среднее значение курса доллара США к рублю — 64,3559.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп, а также средняя за налоговый период оптовая цена реализации в РФ автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 опубликованы на официальном сайте ФАС России;



Средняя цена 1 тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за период мониторинга и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, размещены на официальном сайте Минэкономразвития России.