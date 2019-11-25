Биткоин впервые внесли в уставный капитал

Пока законодатели готовят законопроект о цифровых активах, под который не будут попадать криптовалюты, биткоины удалось внести в уставный капитал организации.

Гендиректор ООО «Артель» Михаил Успенский рассказал «Коммерсанту», что в состав учредителей компании вошел инвестор, который внес в уставный капитал виртуальную валюту.

Инвестор вложил 0,1 биткойна, что составило примерно 60 тыс. руб. на момент сделки, в обмен на 5% в проекте. Из них 750 руб. предназначались для оплаты долей в уставном капитале, а оставшаяся часть передавалась на баланс ООО. Чтобы внести в уставный капитал криптовалюту, была проведена независимая оценка электронного кошелька экспертной группой Veta.

Сначала ФНС отказала в регистрации изменений. Тогда в пакет документов добавили акт приема-передачи логина и пароля от электронного кошелька, завереный нотариально.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, государственная регистрация изменений произошла 8 ноября.

Управляющий партнер Veta Илья Жарский пояснил, что компания впервые провела оценку стоимости электронного кошелька с криптовалютой. Для этого совместно с саморегулируемой организацией оценщиков (СРО) «Экспертный совет» разработал методологические рекомендации. Они опубликованы на сайте СРО. С точки зрения расчета стоимости оценка криптовалюты — достаточно простая задача, отмечает господин Жарский, основные сложности заключаются в отсутствии правовой базы — что это за объект, какие на него права.

Внесение биткоинов в уставный капитал законом не запрещено, отмечают юристы. Ведь это просто имущественное право, имеющее денежную оценку.