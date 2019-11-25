Из-за каких ошибок договор поручения признали фиктивным

Компания ОлРайт занималась куплей-продажей квартир по договору поручения с физлицом (по совместительству – директором компании).

Такую схему работы объясняли тем, что продавец спорных квартир (АИЖК) не работает напрямую с физиками. А своих денег на покупку квартир у компании не было. В доходах по УСН отражали лишь свое вознаграждение.

На камералке налоговики признали договор поручения фиктивным и вменили весь доход компании. Суды поддержали проверяющих:

– компания регистрировала права собственности на себя, а не на доверителя;

– в договорах с третьими лицами не указывала, что работает по договору поручения;

– договор поручения и отдельные поручения даны уже после покупки спорных объектов;

– денежные средства от продажи спорных объектов не перечислялись незамедлительно доверителю, а оставались в распоряжении компании.

Итог: - 0,5 млн. рублей.

Постановление Арбитражного суда Западно-сибирского округа № А03-9278/2018.