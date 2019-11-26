ООО «Тыдыщенгоу, плефагоу и кони» и другие фирмы с креативным названием

На просторах интернета, в том числе на нашем форуме, активно обсуждается тема странных наименований организаций.
Бизнесмен и депутат из Нижнего Новгорода Евгений Лазарев переименовал свои фирмы, дав им абсурдные названия. Например, он является владельцем следующих компаний:
ООО «Тыдыщенгоу, плефагоу и кони»;
ООО «Мздоимцев, хейфес и красавчики»;
ООО «Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке»;
ООО «Тысченка, Правовой Нигилизм, Хейфес и Креативные Решения»;
ООО «Тысченка и Сыновья»;
ООО «Тыщенка и Баксы»;
ООО «Квадратный Шар и Голубая Тишь Приволжских Полей»;
ООО «Тищенка, Хейфес, Бакшиш и Партнеры»;
ООО «Тисченко, Папрафко и Партнеры».
Зачем он это сделал? Как объясняет сам бизнесмен, таким образом он выражает протест против судебной системы, и конкретного судьи Тищенко, в частности.
Сейчас бизнесмен судится со своей бывшей женой, которая претендует на наследство его отца, которое он получил, уже будучи с ней в разводе, передает портал «НН.ру».