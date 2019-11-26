Учетная политика-2020 – уже на Клерке

Все ближе Новый год и пора подумать об учетной политике для бухгалтерского и налогового учета. И мы готовы вам в этом помочь.

В разделе Бланки размещены две учетные политики на 2020 год: по бухгалтерскогому учету и по налоговому.

В ближайшее время мы доделаем наш сервис по формированию нужной вам учетной политики. Впрочем, изменения в этом году незначительные, и если очень нужно, то можно воспользоваться документами 2019 года, просто изменив даты.