Учетная политика-2020 – уже на Клерке

Делов-то. Ввести один (!) налог - 10% от всех поступлений на расчетный счет. И всё, бухгалтер буд...
Да. Интересно бы узнать сколько предприятий продолжают деятельность после проведения выездной? В ...
Писал, пишу и буду писать!!!! Ибо я один одинёшенек остался....
ну перестанем мы быть бухгалтерами. станем этакими придатками к роботам и программам, чтобы все э...
Если ты нашёл мешокмаковой соломкиБудет очень хорошо,но до первой лОмки!...
Да, для квартиры, оформленной в собственность в 2005 году, действуют старые правила и максимальны...
Робот - это хорошо. Пусть робот потом и последствия разгребает. Дешево и сердито....
Лишняя информация для бух.новостей :(
Если первая квартира куплена в 2009 году и вычет был получен с 1 млн на каждого из супругов, можн...
Покупать планируем, но там будет использована субсидия...
А если я купила квартиру в 2005 году, получать вычет буду сейчас, то размер вычета все равно 1 мл...
Да, но только в том случае, если на нем построен жилой дом. Тогда в расчет налогового вычета войд...
Да, при покупке нового жилья вы сможете получить остаток налогового вычета....
По правилам НК вычет на покупку жилья и по ипотечным процентам могут получить собственники жилья ...
Ну да, у сбера в этом деле передовой опыт, впору с ИП делиться ! "Сбербанк в результате ошибок и...
Здравствуйте. Правильно ли я понял, что могу вернуть 13% налога за купленный мной земельный участ...
Подскажите, если стоимость жилья 1.5 млн, смогу ли я в дальнейшем дополучить вычет в 500 тыс.руб...
Соглашение сотруднику можно подписывать, можно нет - это предмет торга. Свои права надо знать, вс...
Подскажите, мои родители купили квартиру в ипотеку. Теперь эту ипотеку фактически плачу я, так ка...
креативнее налоговиков молодые технические специалисты тех.надзора - на нашей электроподстанции о...
а поподробнее можно написать что за методика расчета использовалась для оценки вкладов россиян? ...
Когда уходит в отпуск он может выпустить приказ о временно исполняющем обязанности ген.дира на пе...
Вы это о чем? Учредитель назначается решением не приказом. Приказы издает уже новый директор. Суд...
Девушки, не пишите, пожалуйста, об управленческом учете, ибо то что вы пишите и говорите есть сп...
просто жесть, кому 150, а кому и по 150 150 раз...
Купите новую квартиру, чтобы воспользоваться полным вычетом!...
Уже были проигранные дела по этому поводу, поскольку филиалы признавались липовыми. Так что тут н...
Отличная альтернатива офисной работе!
Угу. При этом приказе что-то неверно сформулировано, и уволенный директор по суду восстанавливает...
Да уж. И тут и там только личные оскорбления - выглядят на аватарках все не так, как надо коммент...
считаю, что эта его организация достойна упоминания тоже....
Какое счастье, что маме не удалось меня в бухи пнуть (хоть диплом у меня есть)! Неееее, я лучше в...
В этом случае учредитель вправе уволить директора, которому он не доверяет и назначить того, кото...
Ну, например, директор считает, что надо бы ему зарплату повысить. А единственный учредитель гово...
Насчет "Хотели, но потом передумали переходить на УСН" - есил в течении года что-то пошло не так,...