Налоговую тайну вскрывают

Региональные власти получат доступ к информации, составляющей налоговую тайну, чтобы оценить эффективности действующих для юрлиц налоговых льгот. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

Ведомство проводило проверку развития налоговой базы по налогу на прибыль организаций в 2016 - 2018 годах. Субъекты РФ должны оценивать эффективность налоговых льгот, предоставленных организациям, и выпадающие доходы бюджета. Но у региональных властей отсутствуют данные, так как Налоговый кодекс не дает им доступ к налоговой тайне, отмечают в палате.

«Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну», – приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.

Налоговые расходы, то есть выпадающие доходы региональных бюджетов, в 2018 году выросли вдвое по сравнению с 2017 годом в связи с применением льгот по налогу на прибыль организаций.

Количество юрлиц, которые пользуются данными льготами, в целом по стране за последний год сократилось. Однако количество получателей льгот по налогу на прибыль организаций выросло в Санкт-Петербурге на 51 процент (на 30 организаций), а в Московской области – на 96 процентов (на 47 организаций).

Методики оценки эффективности налоговых льгот, которые сейчас применяют эти регионы, не позволяют объективно оценить их отдачу, указали в Счетной палате.