Порядок раздачи государственных денег на кредиты малому бизнесу изменят

Правительство внесло в Госдуму законопроект с правкой закона о малом бизнесе, призванный изменить порядок распределения средств федерального бюджета на развитие региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечивающий получение кредитов субъектами МСП.

Средства на развитие РГО предлагается распределять в зависимости от их финансовой устойчивости и способности исполнять взятые на себя обязательства, пишет «Коммерсантъ». Инструментом для оценки должна стать система внутренних рангов (степеней надежности организаций), которую разработает Минэкономики. Предполагается, что ранжированием займется Корпорация МСП — сейчас она проводит оценку РГО на соблюдение установленных требований.

Проектом предлагается закрепить в законе о малом бизнесе понятие национальной гарантийной системы (НГС), действующей сейчас на основе приказа Минэкономики от 2015 года. Напомним, сейчас в НГС действует трехуровневая модель оказания поддержки, включающая Корпорацию МСП (гарантии для средних и крупных проектов и поручительства по кредитам), МСП-банк (гарантии по закупкам государства и госкомпаний) и РГО (поручительства по «поточным» технологиям). Консолидированный объем бюджетной поддержки по НГС в 2015–2018 годах составил 831 млрд руб.

Ранее на неэффективность мер гарантийной поддержки в регионах указывала Счетная палата: по данным госаудиторов, в 2015–2017 годах за гарантийной поддержкой обратились лишь 0,1% от общего количества субъектов МСП, за микрозаймами — 0,3–0,4%. При этом, считает СП, меры не улучшили финансовые показатели предпринимателей, притом что денег на поддержку выделяется все больше.