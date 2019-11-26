Крупные премии руководству привлекают повышенное внимание

Компания РусГидро выплатила премии председателю и членам правления. Все согласно внутренним документам. Но налоговики назначили лингвистическую экспертизу.

Проанализировав положение о премиях, эксперты пришли к выводу, что их выплата возможна лишь при выполнении всех KPI. А тут в 2011 году произошла авария на Загорской ГАЭС, а в 2012 году задержали ввод Загорской ГАЭС-2. Часть KPI не выполнены.

К тому же размер чистой прибыли (а премия привязана к ней) рассчитан с применением недостоверных показателей: стоимость акций отражалась без учета изменений рыночной стоимости.

Суд первой инстанции отменил доначисления, но вышестоящие суды (включая ВС РФ) поддержали налоговиков (Определение Верховного Суда РФ от 24.09.2019 № 305-ЭС19-13650 по делу № А40-248663/2017).

Итог: - 288 млн. руб. (и это без пеней и штрафов)