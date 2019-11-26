Негосударственных пенсионных фондов станет меньше

Сразу несколько негосударственных пенсионных фондов в ближайшее время уйдет с пенсионного рынка. Большинство из них присоединяется к другим НПФ, но некоторые фонды просто сдадут лицензию, пишет «Коммерсантъ».

Так, в частности, на днях НПФ «Эмеритура» (бывший ПФ «Ингосстрах») принял решение аннулировать лицензию на пенсионную деятельность.

После его ухода с рынка в России осталось 48 действующих частных фонда. А через год их может остаться только 40.

"Объединение частных фондов вполне естественный процесс в отсутствие притока новых средств по ОПС и денежному ручейку, поступающему в НПО«,— говорит управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, фонды и их владельцы за счет консолидации пытаются сократить издержки на ведение пенсионного бизнеса, а значит, можно ожидать более активного сокращения количества НПФ.

Впрочем, конечный потребитель скорее всего ничего не почувствует, отмечают эксперты.