Клиенты Тинькофф не понимают юмор банка

Многие банки настроили общение с клиентами через чаты, в которых диалог за организацию ведет робот. Иногда выходит совсем криво.

Возможно, голосовой помощник настроен отшучиваться, чтобы снимать напряжение у собеседника, но в конкретном примере даже немного страшно.

Комментарий по поводу этой ситуации нам дали в «Тинькофф»: