Клиенты Тинькофф не понимают юмор банка

Многие банки настроили общение с клиентами через чаты, в которых диалог за организацию ведет робот. Иногда выходит совсем криво.
Возможно, голосовой помощник настроен отшучиваться, чтобы снимать напряжение у собеседника, но в конкретном примере даже немного страшно.
Комментарий по поводу этой ситуации нам дали в «Тинькофф»:
«Олег еще молодой голосовой помощник, который обучается на открытых данных. Мы стараемся уберечь его от дурного влияния окружающего мира, но не всегда это получается. Мы провели разъяснительную работу с голосовым помощником, ему очень стыдно за свой ответ, он обещал так больше не делать».