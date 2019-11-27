Малому, среднему бизнесу введут безналоговый режим?

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом она заявила 26 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».

Я бы малый и средний бизнес, если бы не вообще вывела в безналоговый режим, то по крайней мере существенно бы сокращала налоговую нагрузку

Чиновница признала, что сейчас дела у предпринимателей обстоят не лучшим образом. При этом рывка для создания условий работы МСП пока тоже нет. Однако, по мнению спикера, если и браться за изменение налоговых правил, то действовать нужно разумно и взвешенно. В будущем эти решения отразятся на деловом и инвестиционном климате страны. Особое внимание, как считает Матвиенко, нужно обратить на потенциал и возможности каждого региона.