Реформа контроля и надзора за бизнесом готова к запуску

Законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, узнали «Ведомости».

Законопроекты — о госконтроле и об обязательных требованиях — часть реформы контрольно-надзорной деятельности. Второй документ нужен, чтобы работала регуляторная гильотина — до 2021 г. чиновники должны пересмотреть правила контроля и отменить необоснованные требования к бизнесу.

Законопроекты обсуждаются весь год. Бизнесу удалось добиться, в частности, переходного периода для вступления в силу новых норм и их публичного обсуждения. Каждые пять лет нормативные акты должны будут снова анализироваться и неактуальные отменяться. Сами виды контроля не должны дублироваться, а результаты проверок можно будет обжаловать в досудебном порядке.

Но за время работы над законопроектом о госконтроле сфера его применения серьезно сузилась — даже по сравнению с октябрьской версией с 23 до 35 выросло количество видов контроля, которые не попадают под новые правила. Например, список исключений пополнился контролем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за антимонопольным законодательством, госзакупками, сделками экономической концентрации, иностранными инвестициями, гособоронзаказом.

Не будут распространяться новые правила также на валютное законодательство, налоговое, таможенное, на контроль за экспортом — для них сохранится действующее регулирование.

Число проверок будет зависеть от группы риска, в которой находится компания. Всего законопроект о госконтроле предлагает шесть групп — от чрезвычайно высокого риска до низкого.

Законопроект предлагает ввести новые виды контроля — контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры, например рекомендации. Предлагается изменить и KPI для контролеров — ключевым будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторов будут наказывать, говорится в законопроекте.