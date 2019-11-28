Кого привлекут к ответственности, если директор уволился

Наемный руководитель компании уволился, а общее собрание не смогло избрать нового. Какое должностное лицо может привлекаться к ответственности за несдачу отчетности и иные правонарушения?

Ответ на этот вопрос дал газете "Деловой Петербург" Антон Марткочаков, партнер юридической фирмы Enforce Law Company.

В случае расторжения трудового договора генеральный директор перестает быть сотрудником компании. Но если участники не могут собраться для избрания нового руководителя или договориться о его кандидатуре, в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа формально фигурирует прежний руководитель, уже не являющийся работником общества. В этом случае третьи лица, в том числе контролирующие органы, могут по–прежнему воспринимать его как главу организации.

Вместе с тем ответственность за несдачу обязательной отчетности и другие нарушения всегда будет лежать на лице, которое фактически выполняло функции руководителя компании в момент правонарушения. Поэтому покинувший организацию начальник уже не может привлекаться к ответственности за несвоевременное исполнение юрлицом предписанных законом обязанностей, даже если сведения о нем остаются в ЕГРЮЛ.

Для предупреждения споров уволившемуся директору целесообразно направить уведомление в соответствующий налоговый орган. Форма такого обращения законом не предусмотрена, поэтому можно подать просто заявление в свободной форме о прекращении исполнения функций руководителя конкретной организации.