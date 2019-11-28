ФНС блокирует счет при договоре займа – законно или нет?

Разборки налоговой с должниками порой переходят все разумные границы. ФНС использует любые методы для взыскания, чтобы изъять у налогоплательщика то, что должно принадлежать государству. Вот одна из ситуаций: налоговая доначислила налог юрлицу. Одновременно с этим поступила информация, что юрлицо выступило займодавцем.

По мнению ФНС, это основание для блокировки счета. В чем логика налоговиков?

Все просто: если есть договор займа, значит, налогоплательщик скрывает денежные средства и не собирается платить доначисленный налог. ФНС в данном случае ссылается на статью 101 Налогового нормативного акта. ФНС имеет право, после того как будет вынесено решение о привлечении к ответственности налогоплательщика, совершившего правонарушение, прибегнуть к обеспечительным мерам. Но в этом случае налоговики должны быть уверены в том, что без применения подобных мер взыскание будет невозможно.

Еще одна проблема: конкретного перечня веских оснований законодательством не установлено. Налоговики полагаются исключительно на своё мнение. Фактически, блокировка счета из-за наличия договора займа имеет законные основания. А вот суд не согласен! У ФНС должны быть и другие причины для блокировки счета помимо наличия договора займа. В противном случае, действия ФНС незаконны. Один из моментов – сроки заключения договора. Договор, в конкретном случае, был заключен до проверки ФНС. Значит, никакого умышленного сокрытия быть не может.

В общем, ФНС может злоупотреблять полномочиями и совершать незаконные действия, которые рекомендуется оспаривать в судебных инстанциях.