Минтруд РФ: Централизованного выходного 31 декабря не будет

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днем уже не получится. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает агентство Регнум.

Министр подчеркнул, что решение о переносе выходных и праздничных дней правительство РФ принимает заблаговременно, обычно в октябре. Это связано с разными графиками и режимами труда работающих граждан.

Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы

При этом Топилин отметил, что сделать 31 декабря выходным уже в 2019 году можно, но такое решение должен принимать каждый работодатель самостоятельно.

Напомним, что депутаты будут рассматривать законопроект о выходном дне 31 декабря.