ЦБ внесет поправки в расчеты безналичным способом

Банк России и Росфинмониторинг готовят запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник. Информацию подтверждают и другие СМИ.

«Единственным законным платежным средством в РФ является рубль. Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса», — сказали в ЦБ РИА Новости.

Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.

Неизвестными остаются меры наказания, которые будут предусмотрены за нарушение данного запрета. Ходят слухи в том числе и об уголовной ответственности со сроками пять—восемь лет.

Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены. Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.

Криптовалюты запрещены в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеше, Вьетнаме, Эквадоре и Тайване. В Китае регулятор запретил обрабатывать платежи банкам, но люди могут пользоваться биткоинами для личных трансакций.