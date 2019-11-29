Бизнесмены считают, что в 1990-х годах было лучше

Вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 1990-х годах, считают большинство предпринимателей, опрошенных PwC и НАФИ.

Интервью были проведены в октябре-ноябре с 1 тыс. представителей крупного, среднего и малого бизнеса. О результатах написал РБК.

Авторы исследования (есть у РБК) опрашивали два поколения бизнесменов — граждан 1957–1963 годов рождения («бизнесмены начала 1990-х») и 1980–1991 годов рождения («современные бизнесмены»).

Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

Среди тех 42% респондентов по всей выборке, кто усматривает улучшение условий для бизнеса, большинство связывают это с доступностью услуг в наши дни и гораздо более прозрачными схемами ведения дел, а также с отсутствием криминала и расширением общих возможностей.

Среди 52%, кто заявил об ухудшении предпринимательских условий, основная часть объясняет это сегодняшними высокими налогами, административными барьерами, ограничивающими законами и отсутствием поддержки со стороны государства.

Как следует из результатов опроса, если главными рисками ведения бизнеса в 1990-е считались убийство, физическое насилие и угроза безопасности родных, то сейчас — потеря деловой репутации, тюремное заключение и вынужденная эмиграция. По мнению респондентов, риски убийства и физического насилия снизились в разы, однако угроза тюремного заключения для предпринимателя уменьшилась ненамного.

Большинство опрошенных (68%) оценивают нынешнее регулирование бизнеса со стороны государства как чересчур суровое и уверены, что предпринимателям нужно предоставить больше свободы. В основном так считают молодые бизнесмены (74%), тогда как в поколении 60-летних необходимость более либерального подхода видят только 48%.

56% участников опроса верят, что в следующие 30 лет российский бизнес будет развиваться, однако достаточно большая доля, 39%, считают, что он останется в нынешнем состоянии или вовсе будет деградировать.