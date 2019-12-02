Как получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Предоставление сведений и документов о конкретном юрлице или ИП осуществляется по запросу любого заинтересованного лица.

В запросе должна быть указана следующая информация:

— полное или сокращенное наименование юрлица или ФИО ИП;

— ОГРН или ИНН;

— сведения о заявителе — ФИО;

— наименование юрлица, его ОГРН либо ИНН (в случае, если заявитель является представителем юрлица);

— сведения документа, удостоверяющего личность (при необходимости получения сведений о месте жительства ИП);

— способ получения сведений или документов.

При необходимости указывается на срочное предоставление запрашиваемой информации или получение сведений о месте жительства ИП.

Содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юрлице или ИП предоставляются в электронной форме или в форме документа на бумажном носителе в виде выписки, либо справки об отсутствии информации.

Копии документов выдаются на бумажном носителе или (при наличии технической возможности) в электронном виде. При этом следует учесть, что за получением копий документов на бумажном носителе следует обращаться в ИФНС по месту нахождения юрлица, месту жительства ИП.

Сведения и копии документов выдаются в срок не более 5 дней (одного рабочего дня по запросу о срочном предоставлении информации) со дня получения соответствующего запроса.

Напомним, порядок, формы и сроки предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов, установлен Приказом ФНС №121н от 05.08.2019.