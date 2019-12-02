Важные налоговые выводы в новом обзоре Верховного суда

Верховный суд опубликовал третий в этом году обзор судебной практики (утвержден 27 ноября 2019 года).

Предлагаем вашему вниманию выводы суда в делах о несостоятельности, налоговым и антимонопольным спорам.

1. Споры о банкротстве (пункты 20-24 обзора)

• Рассчитывая сумму требований дольщика к застройщику, нужно закладывать в нее не только размер оплаты по инвестконтракту, но и другой реальный ущерб (№305-ЭС18-2130 (5)).

• Если в рамках исполнительного производства приставы не сообщили взыскателю о начале банкротства в отношении должника, то срок закрытия реестра для него не пропущен (№305-ЭС18-23717).

• Дольщик, которому застройщик должен нежилое помещение, становится залоговым кредитором. Если нежилого помещения нет в натуре, то он будет созалогодержателем недостроенного объекта (№302-ЭС18-24434).

• Работники должника могут обратиться в суд за защитой своих прав, если их ущемляют в пользу других работников (№306-ЭС17-13670 (10)).

• Если банк выдал должнику кредит при наличии достоверной информации о состоянии его дел, он не вправе ссылаться на неразумность должника, который не рассчитал своих возможностей в погашении кредита (№305-ЭС18-26429).

2. Налогообложение (пункты 42-44 обзора)

• Если налогоплательщик потерял право на упрощенку при выполнении госконтракта, в котором не был предусмотрен НДС, то такой налог рассчитывается как 18/118 от твердой цены контракта (№302-КГ18-22744).

• Расходы на рекламные материалы, размещенные на автотранспорте, не ограничиваются и учитываются в расходах по налогу на прибыль (№305-ЭС19-4394).

• Норма ст. 2751 НК РФ не касается обособленных подразделений налогоплательщика, которые созданы для работы самого налогоплательщика (№301-ЭС19-756).

3. Защита конкуренции (пункт 41 обзора)

Отсутствие в государственном контракте условия об уменьшении суммы контракта на размер НДС для участника закупки, применяющего УСН, не является нарушением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. No44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд».